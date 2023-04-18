أخر تحديث.. لجنة أطباء السودان: 144 قتيلاً و1409 حالات إصابة حتى الآن

كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن أعداد الضحايا والجرحى من جرّاء أيام القتال الأولى، حتى الآن، مندّدة بالأزمة الدائرة في البلاد.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه في ظل استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة، تُنذر بما لا تحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة، هذا إضافة إلى تعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين، ومما يزيد الأمر سوءاً خروج عديدٍ من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات والمعينات عطفاً على استخدام بعضها كارتكازات، وهو أمرٌ يعد جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف.
وتابعت، إننا إذ ندين بأشد العبارات هذه الحرب الدائرة رحاها، فإننا نناشد ونطالب بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤن الغذائية والدوائية.
ونوّهت لجنة أطباء السودان المركزية، إلى أن هذا الحصر هو ما وصلت إليه، وأن هناك عديداً من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصرهم، حيث بلغ إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الحرب إلى (144) قتيلاً، وبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الحرب (1409) حالات إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معاً.
وهنا تفاصيل أحداث اليوم الثالث، أمس الإثنين 17 أبريل 2023:
-مجمل القتلى المدنيين (47) قتيلاً.
-مجمل الإصابات (467) حالة إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معاً.
الخرطوم:
-عدد القتلى المدنيين (10) قتلى.
-عدد الإصابات (176) حالة إصابة.
بحري:
-عدد القتلى المدنيين (1) قتيل واحد.
-عدد الإصابات (18) حالة إصابة.
أم درمان:
-عدد القتلى المدنيين (7) قتلى.
-عدد الإصابات (42) حالة إصابة.
الأقاليم:
-عدد القتلى المدنيين (29) قتيلاً.
-عدد الإصابات (231) حالة إصابة، منهم (195) حالة إصابة مدنية، و(36) حالة إصابة عسكرية.