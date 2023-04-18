أخر تحديث.. لجنة أطباء السودان: 144 قتيلاً و1409 حالات إصابة حتى الآن

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه في ظل استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة، تُنذر بما لا تحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة، هذا إضافة إلى تعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين، ومما يزيد الأمر سوءاً خروج عديدٍ من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات والمعينات عطفاً على استخدام بعضها كارتكازات، وهو أمرٌ يعد جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف.