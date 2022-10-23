الأمم المتحدة تحذر من خطر "مجاعة كبرى" في الصومال

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا، الجمعة، من خطر حدوث "مجاعة كبرى" في الصومال قبل نهاية 2022، مؤكدة أن وحدها عملية توزيع المساعدات الإنسانية تسمح حاليًّا للبلاد بتفادي كارثة جديدة قد تكون أسوأ من المجاعة الأخيرة في 2011، التي أودت بحياة 260 ألف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.