الأمم المتحدة تحذر من خطر "مجاعة كبرى" في الصومال

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا، الجمعة، من خطر حدوث "مجاعة كبرى" في الصومال قبل نهاية 2022، مؤكدة أن وحدها عملية توزيع المساعدات الإنسانية تسمح حاليًّا للبلاد بتفادي كارثة جديدة قد تكون أسوأ من المجاعة الأخيرة في 2011، التي أودت بحياة 260 ألف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.
ويتخوّف العاملون في المجال الإنساني من الأسوأ، ويرجحون أن يكون الوضع أخطر مما كان عليه خلال المجاعة الأخيرة في 2011، والتي أودت بحياة 260 ألف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.
في السياق نفسه قالت لورا ترنر المسؤولة الثانية في المكتب الوطني لبرنامج الأغذية العالمي للصحافيين في جنيف، من مقديشو: إنه بدون زيادةٍ سريعة للمساعدات الإنسانية "يتوقع حدوث مجاعة قبل نهاية العام".