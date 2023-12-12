تعليق على تصريحات نتنياهو.. "حماس" تدعو السلطةَ الفلسطينية لتجاوز اتفاقيات أوسلو

وقالت الحركة في بيان لها: إن تصريحات نتنياهو "تؤكّد نوايا الاحتلال الرامية لاستهداف شعبنا الفلسطيني، سواء في غزّة أو الضفة، وبأنه لا يكترث حتى بمن قبل بالتسوية السياسية معه، وبأنه يسعى لترسيخ الاحتلال في أراضينا المحتلّة، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى".