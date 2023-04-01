أقل تأثيراً لكنها دقيقة للغاية.. "أوكرانيا" تعلن استخدام القنبلة الأمريكية الذكية JDAM

كشفت أوكرانيا عن استخدام قواتها قنبلة أمريكية ذكية جديدة من نوع JDAM-ER، أي ذخيرة الهجوم المباشر ممتد المدى.
وقال مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، في تصريحات صحفية: "نجحت طائراتنا بوساطتها في ضرب أهدافٍ مهمة.. إنها قنابل أقل تأثيراً قليلاً لكنها دقيقة للغاية"، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.
ولفت مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، إلى أن بلاده ترغب في امتلاك مزيدٍ من هذه القنابل، وفق "سكاي نيوز عربية".
يُشار إلى أنه في وقتٍ سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن القوات الأوكرانية تلقت هذه القنابل "الذكية" في إطار حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الدورية.
وكانت القوات الأوكرانية قد أقرّت أيضاً باستخدام قنابل أمريكية ذكية موجّهة من طراز GLSDB.
وقال إغنات على الهواء في التلفزيون "يونايتد نيوز" الحكومي، الجمعة: "نحن نستخدم أيضاً قنابل GLSDB الموجّهة.. هذه قنابل من النمط الغربي، التي تضرب بها طائراتنا أهدافاً مهمة بنجاح كبير. هذه القنابل أقل قوة قليلاً، لكنها دقيقة للغاية".
يُشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن قواتها تمكنت من إسقاط قنبلة موجّهة من طراز GLSDB، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزوّدة بمحرّك، أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع في تقريرٍ يومي، إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 18 قذيفة من راجمات هيمارس وقذيفة موجّهة من طراز GLSDB خلال النهار".