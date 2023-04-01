أقل تأثيراً لكنها دقيقة للغاية.. "أوكرانيا" تعلن استخدام القنبلة الأمريكية الذكية JDAM

وقال إغنات على الهواء في التلفزيون "يونايتد نيوز" الحكومي، الجمعة: "نحن نستخدم أيضاً قنابل GLSDB الموجّهة.. هذه قنابل من النمط الغربي، التي تضرب بها طائراتنا أهدافاً مهمة بنجاح كبير. هذه القنابل أقل قوة قليلاً، لكنها دقيقة للغاية".