العراق: 12 قتيلًا بين المتظاهرين الصدريين بالمنطقة الخضراء في بغداد

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول في عموم البلاد؛ بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس، في بلد يبدو فيه أن المأزق السياسي الناتج عن الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.