العراق: 12 قتيلًا بين المتظاهرين الصدريين بالمنطقة الخضراء في بغداد

قُتِل 12 شخصًا على الأقل من أنصار التيار الصدري الاثنين في المنطقة الخضراء، وسط أجواء من الفوضى، عقب إعلان زعيم هذا التيار "مقتدى الصدر" استقالته من الحياة السياسية.
كما أعلن الجيش فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، بعد ساعات قليلة من حصره في العاصمة فقط.
ومنذ انتخابات أكتوبر 2021 التشريعية، لا تزال البلاد تتخبط وسط أزمة سياسية خانقة، بعد فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوافق خصوصًا على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين بأن حصيلة القتلى في المنطقة الخضراء ببغداد، بلغت 12 قتيلًا على الأقل، وأصيب آخرون بجروح، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله العمل السياسي نهائيًّا.
وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول في عموم البلاد؛ بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس، في بلد يبدو فيه أن المأزق السياسي الناتج عن الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.