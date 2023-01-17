متخفيًا في صفة لاجئ.. هولندا تعتقل مسؤولًا أمنيًا في "داعش" ارتكب جرائم حرب

أعلن المكتب الوطني للادعاء العام في هولندا، اليوم (الثلاثاء) عن اعتقال لاجئ سوري يبلغ من العمر 37 عامًا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بصفته مسؤولًا أمنيًا في تنظيم "داعش" الإرهابي.