متخفيًا في صفة لاجئ.. هولندا تعتقل مسؤولًا أمنيًا في "داعش" ارتكب جرائم حرب

أعلن المكتب الوطني للادعاء العام في هولندا، اليوم (الثلاثاء) عن اعتقال لاجئ سوري يبلغ من العمر 37 عامًا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بصفته مسؤولًا أمنيًا في تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفاد المكتب في بيان بأن اللاجئ طلب اللجوء إلى هولندا في 2019، وتلقى فريق هولندي مختص بجرائم الحرب معلومات تفيد بأنه ضلع في دور قيادي في الخدمة الأمنية لـ"داعش" بين عامي 2015 و2018.
وأضاف أن اللاجئ تقلد الدور نفسه سابقًا في جبهة النصرة، وفقًا لـ"رويترز".
وأشار المكتب إلى أن المشتبه به سيمثل أمام المحكمة في لاهاي يوم الجمعة المقبل.
من ناحيتها، بيّنت السلطات الهولندية أن اللاجئ عمل في منطقة يرموك وما حولها، في ضواحي جنوب دمشق، وهو موقع مخيم ضخم للاجئين الفلسطينيين.