"أشعر بالاشمئزاز لكوني بريطانية".. مصمّمة شهيرة تلقي وسام الإمبراطورية في القمامة بسبب غزة

وقالت في مقطع لها بينما كانت ترتدي قميصًا كُتب عليه عبارة: "أشعر بالاشمئزاز من كوني بريطانية". هذا الوسام مكانه القمامة رفقة "ريشي سوناك" رئيس الوزراء، و"كير ستامر" زعيم حزب العمل البريطاني المعارض.