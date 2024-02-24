"أشعر بالاشمئزاز لكوني بريطانية".. مصمّمة شهيرة تلقي وسام الإمبراطورية في القمامة بسبب غزة

تخلّت مصممة الأزياء "كاثرين هامنيت" عن رتبة الإمبراطورية البريطانية بسبب دور بريطانيا في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
وعبّرت المصممة، المعروفة بقمصانها ذات الشعار السياسي، عن "اشمئزازها" من ردّ فعل الحكومة البريطانية على أعمال القتل والدمار في الدولة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر.
وقالت في مقطع لها بينما كانت ترتدي قميصًا كُتب عليه عبارة: "أشعر بالاشمئزاز من كوني بريطانية". هذا الوسام مكانه القمامة رفقة "ريشي سوناك" رئيس الوزراء، و"كير ستامر" زعيم حزب العمل البريطاني المعارض.
وتعرف "رتبة الإمبراطورية البريطانية" على أنها: "رتبة فائقة الامتياز ضمن الإمبراطورية البريطانية"، ويتضمن الوسام خمس رتب للعسكريين والمدنيين على حدّ سواء.
وتمّ منح "هامنيت"، البالغة من العمر 76 عامًا، رتبة القائد لوسام الإمبراطورية البريطانية؛ لخدماتها في صناعة الأزياء في العام 2011.