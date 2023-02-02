أردوغان: لن نوافق على عضوية السويد بالناتو "ما داموا يسمحون بإحراق القرآن"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن موقف تركيا إيجابي إزاء طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي؛ ولكنها لا تدعم طلب السويد.
وأضاف: "موقفنا إزاء فنلندا إيجابي؛ ولكنه ليس إيجابيًّا تجاه السويد"؛ وذلك خلال خطاب موجّه إلى نواب البرلمان من نواب حزبه (العدالة والتنمية).
وكانت السويد وفنلندا قد تَقدمتا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ولكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا، وحاولتا الفوز بتأييدها منذ ذلك الوقت.
وقال أردوغان: "ينبغي للسويد ألا تُعنى بعبء المحاولة في هذه المرحلة. لن نقول (نعم) لطلبهم الخاص بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما داموا يسمحون بإحراق القرآن".
وفي مطلع الأسبوع، أشار إلى أن أنقرة ستوافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد؛ ولكن وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو قال يوم الاثنين إن بلاده ملتزمة بخطة الطلب المشترك.
ومن بين الدول الثلاثين الأعضاء بالحلف، هناك دولتان فقط لم توافقا حتى الآن على منح العضوية لفنلندا والسويد؛ هما تركيا والمجر.