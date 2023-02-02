أردوغان: لن نوافق على عضوية السويد بالناتو "ما داموا يسمحون بإحراق القرآن"

وكانت السويد وفنلندا قد تَقدمتا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ولكنهما واجهتا اعتراضات غير متوقعة من تركيا، وحاولتا الفوز بتأييدها منذ ذلك الوقت.