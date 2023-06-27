مقتل جندي إسرائيلي خلال تدريبات عسكرية في النقب

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "سقط جندي مقاتل، الليلة الماضية، نتيجة حادثة إطلاق نار لجيش الدفاع خلال تدريب في إحدى الثكنات العسكرية الكائنة وسط البلاد"، مبينًا أن "أسباب الحادث ومسبباته قيد الفحص في الميدان من قبل القادة، فيما شرعت الشرطة العسكرية بالتحقيق في الحادث".