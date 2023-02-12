"المدمر" يأخذ برأس عشرات المقاولين للاعتقال.. وغضب الأتراك يتصاعد

بينما وضعت تركيا قوانين بناء جديدة بعد زلزال عام 1999، قال السكان إنها لم تطبق في كثير من الأحيان؛ لأن المقاولين يهدفون لكسب المزيد من المال باللجوء لمواد أولية رخيصة من بين أشياء أخرى.