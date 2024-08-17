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"حماس": حديث "بايدن" عن قرب التوصل لوقف النار بغزة "وهم".. مجرد فرض إملاءات

"أبو زهري": الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق.. ليست مفاوضات حقيقية
القيادي في حماس سامي أبو زهري
القيادي في حماس سامي أبو زهري

وصف القيادي في حماس سامي أبو زهري، اليوم السبت، حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالـ"وهم".

وقال أبو زهري غداة تقديم واشنطن مقترحًا جديدًا لهدنة بين الاحتلال وحركة حماس: إن "الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم".

وأكد القيادي في حماس -وفق "الفرنسية"- أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق"؛ مضيفًا: "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية؛ بل أمام فرض إملاءات أمريكية".

وكان بايدن قد عبّر، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؛ معتبرًا أن ذلك بات أقرب اليوم مما كان عليه قبل أيام.

وحذّر بايدن جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة؛ قائلًا إن التوصل إلى اتفاق بات قريبًا.

غزة
وقف إطلاق النار
القيادي في حماس سامي أبو زهري

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