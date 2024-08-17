"حماس": حديث "بايدن" عن قرب التوصل لوقف النار بغزة "وهم".. مجرد فرض إملاءات

وكان بايدن قد عبّر، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؛ معتبرًا أن ذلك بات أقرب اليوم مما كان عليه قبل أيام.