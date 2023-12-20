مجددًا.. إرجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو لهدنة في غزة

وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات، وأيام عدة من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برًّا وبحرًا وجوًّا من تلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع".