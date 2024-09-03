"مرصد التعاون الإسلامي": رصد 2143 جريمةً وانتهاكًا من الإسرائيليين ضد الفلسطينيين آخر أسبوع

وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2024، بلغ (388)، فيما أصيب (757) آخرون، فيما بلغ عدد الجرائم الإسرائيلية بمختلف مستوياتها في الفترة التي وثقها مرصد المنظمة نحو (2143) جريمةً وانتهاكًا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، ليبلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 (41081) شهيدًا، وكشف عن تكثيف الآلة العسكرية الإسرائيلية عمليات القصف التي استهدفت بشكل أساسي مناطق وملاذات النازحين في قطاع غزة، إذ قصفت مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح، ومستشفى المعمداني في مدينة غزة، ومدرسة صفد بحي الزيتون، ومصنعًا يؤوي نازحين في خان يونس، بالإضافة إلى مناطق في مخيم البريج، فيما استشهد الصحفي محمد عبدربه في دير البلح جراء غارة إسرائيلية ليرتفع عدد الصحفيين الذين سقطوا بنيران قوات الاحتلال إلى (172).