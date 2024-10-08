استشهاد 15 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 فلسطينيًّا وجرح عدد آخر بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وخيامًا للنازحين في مخيم البريج؛ وذلك بعد ساعات من استشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة في المخيم.. تَرافق ذلك مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال العسكرية والطائرات المسيرة على منازل الفلسطينيين في المخيم.