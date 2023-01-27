عشرات المصابين من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة

أصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم بجروح وحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت في عدة مدن وبلدت فلسطينية، تنديداً بالاستيطان، وباستشهاد عشرة فلسطينيين أمس في مدينة جنين.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ١٣ فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق في قرى بيت دجن وبيتا بمدنية نابلس بعد استهداف المئات من الفلسطينيين الذين نظموا مسيرات منددة بالاستيطان بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع.
وفي جنوب الضفة الغربية، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة في بلدة بيت أمر قضاء الخليل جنوب الضفة، وأسفرت عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.
أما في مدينة القدس المحتلة، فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في بلدة الرام بالمدينة، والتي شهدت مساء أمس مواجهات عنيفة أسفرت عن استشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر.