عشرات المصابين من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة

أصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم بجروح وحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت في عدة مدن وبلدت فلسطينية، تنديداً بالاستيطان، وباستشهاد عشرة فلسطينيين أمس في مدينة جنين.