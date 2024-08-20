الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة نازحين غرب غزة.. والحصيلة الأولية 9 شهداء

استُشهد تسعة فلسطينيين بينهم أطفالٌ ونساء، وأُصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الثلاثاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال- غرب مدينة غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، كشفت مصادر محلية، أن الحصيلة الأولية لقيام طيران الاحتلال الحربي بقصف مدرسة مصطفى حافظ؛ التي تؤوي نازحين، هي استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
وفي 10 أغسطس الجاري، استُشهد أكثر من 100 مواطن، وأُصيب 150 بجروح، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين النازحين بمدرسة "التابعين" في منطقة الصحابة بحي الدرج- شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكلٍ مباشر، وذلك خلال أداء المواطنين صلاة الفجر في المصلى.
وفي الرابع من الشهر الجاري، استُشهد 30 مواطناً وأُصيب العشرات معظمهم أطفال، في قصفٍ استهدف مدرستَي النصر وحسن سلامة في حي النصر- غرب مدينة غزة.
وقبل ذلك بيومٍ واحدٍ استُشهد 16 مواطناً وأُصيب آخرون في قصفٍ استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان- شمالي مدينة غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى نحو 40173 شهيداً، و92857 مصاباً؛ أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الرُكام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.