الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة نازحين غرب غزة.. والحصيلة الأولية 9 شهداء

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى نحو 40173 شهيداً، و92857 مصاباً؛ أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الرُكام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.