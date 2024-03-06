مسؤول أمريكي: تصاعد دخان من ناقلة بضائع قرب عدن

أفاد مسؤول دفاعي أمريكي بأن الدخان شوهد، اليوم "الأربعاء"، يتصاعد من ناقلة البضائع السائبة "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس قبالة الساحل الجنوبي لليمن بالقرب من عدن.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن زورق نجاة شوهد أيضًا في المياه بالقرب من السفينة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنّ سفينة تجارية تعرّضت لأضرار في هجوم جنوبي اليمن، وبأن قوات التحالف تقدم الدعم.
وذكرت شركة "أمبري" للأمن البحري، أن عمليات إنقاذ تجري لناقلة البضائع السائبة على بعد 57 ميلًا بحريًّا جنوب غربي عدن باليمن، وأن بعض أفراد الطاقم في زوارق نجاة.