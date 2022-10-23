روسيا تطلق صاروخًا يحمل ثلاثة أقمار اصطناعية للاتصالات

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي)، أن هذا الإطلاق هو الأول لصاروخ من عائلة (سويوز- 2) الذي يستخدم وقود النفتيل الصديق للبيئة؛ مشيرة إلى أن الأقمار الجديدة ستستقر في مداراتها، ومنها القمر الاصطناعي (سكيف- دي)، وهو الأول ضمن مجموعة (سفيرا) المدارية المكونة من أقمار اصطناعية عدة.