فرنسا.. "ماكرون" يترأس اجتماعاً جديداً لخلية الأزمة حول أعمال الشغب

وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ، وقالت بورن: "ندرس كل الاحتمالات، واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي" الفرنسية.