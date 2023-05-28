جريمة مروعة.. ميليشيا الحوثي تقتل طفلاً في تعز وتختطف أسرته

وأوضحت أن عناصر الميليشيا اعترضت طريق الطفل حمد بعد خروجه من منزله لرعي الأغنام، وأطلقت الرصاص من مسافة قريبة على رأسه، ما أدى إلى انفجار مؤخرة الرأس وفارق الحياة على الفور.