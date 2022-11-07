"ماكرون" سيضغط على الدول الغنية غير الأوروبية لدفع حصتها في مواجهة التغير المناخي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) في شرم الشيخ، أنه سيمارس الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية، ولاسيما الولايات المتحدة، لتدفع حصتها في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.