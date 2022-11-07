"ماكرون" سيضغط على الدول الغنية غير الأوروبية لدفع حصتها في مواجهة التغير المناخي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) في شرم الشيخ، أنه سيمارس الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية، ولاسيما الولايات المتحدة، لتدفع حصتها في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.
وقال "ماكرون" خلال لقاء مع شباب من إفريقيا وفرنسا على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب27" المنعقد في مصر: "يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلاً، في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتضامن المالي"، وفقاً لـ"فرانس برس".
واعتبر أن فرنسا وأوروبا على الطريق الصحيح على صعيد خفض الانبعاثات، لكن على الدول النامية الكبرى أن تتخلى سريعًا عن الفحم.