الرئيس جو بايدن يسجّل نقاطاً رغم تعرّضه للسخرية من الجمهوريين

ومن آخر الأخبار السارّة لجو بايدن، تسجيل سوق العمل الجمعة أفضل نتائج له منذ خمسين عاماً، مع انتعاش مفاجئ وصل إلى مستويات ما قبل الوباء. ويمثّل ذلك نشاطاً غير متوقّع في وقت تثير فيه مكافحة التضخّم مخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.