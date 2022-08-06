الرئيس جو بايدن يسجّل نقاطاً رغم تعرّضه للسخرية من الجمهوريين

على مدى الأشهر الـ18 الماضية، بدا أكبر الرؤساء سنًا في تاريخ الولايات المتحدة بعيدًا عن القيام بأي دور سياسي مهم، إلّا أنه بدأ في إظهار بعض التصميم خلال الأسبوع الجاري.
فالرجل البالغ من العمر 79 عاماً والذي لا تزال نتائج الفحوص تثبت إصابته بـ"كوفيد-19"، يظهر مؤشرات جسدية واضحة - مشية أقل ثباتًا ونطقًا أكثر صعوبة في كثير من الأحيان - على أن الحمل الملقى على عاتقه مرهِق.
ومن آخر الأخبار السارّة لجو بايدن، تسجيل سوق العمل الجمعة أفضل نتائج له منذ خمسين عاماً، مع انتعاش مفاجئ وصل إلى مستويات ما قبل الوباء. ويمثّل ذلك نشاطاً غير متوقّع في وقت تثير فيه مكافحة التضخّم مخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.