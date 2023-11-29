"أوسبري".. تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 8 أشخاص قُبالة سواحل اليابان

يأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز "أوسبري" في شمال أستراليا بشهر أغسطس، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصاً كانوا على متنها.