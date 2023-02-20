مساعدات يابانية لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار

أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، الاثنين، أنّ اليابان ستقدّم دعمًا ماليًّا جديدًا لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي. وقال كيشيدا في كلمةٍ ألقاها خلال ندوةٍ لمؤسسة فكرية في طوكيو: "لا تزال هناك حاجةٌ لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة".