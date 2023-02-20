مساعدات يابانية لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار

أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، الاثنين، أنّ اليابان ستقدّم دعمًا ماليًّا جديدًا لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي. وقال كيشيدا في كلمةٍ ألقاها خلال ندوةٍ لمؤسسة فكرية في طوكيو: "لا تزال هناك حاجةٌ لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة".
وأضاف: "قرّرنا تقديمَ دعمٍ مالي إضافي بقيمة 5.5 مليون دولار".
وأشار إلى أنّ الحكومة ستسعى للحصول على موافقة البرلمان على "تعديل القوانين والقواعد ذات الصلة" للسماح بتسليم الأموال.
وانضمّت اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوباتٍ على روسيا، كما قدّمت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022.