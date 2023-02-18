"سنواصل دعم أوكرانيا مهما طال الوقت".. رسالة "بايدن" إلى "بوتين" قبل ذكرى الحرب

في رحلة قصيرة لإحياء الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من المنتظر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء المقبل خطابًا في بولندا، يوجه خلاله "رسالة مباشرة" إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيلقي في نفس اليوم خطابًا، قبل 3 أيام من الذكرى الأولى لبدء العملية.