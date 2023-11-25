فيديو مشين: "أهدي هذا الانفجار لابنتي في عيد ميلادها".. جندي إسرائيلي يثير الغضب في غزة

ولقي نحو 14532 فلسطينيًا ربهم، من بينهم 6000 طفل تقريبًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 35 ألف جريح، وفقًا لما أورده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.