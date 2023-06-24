الأزمة تتفاعل.. "قائد فاغنر" يرفض أوامر بوتين ويؤكد عدم الاستسلام

يبدو أن حدة الخلافات بين مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، وسلطات موسكو؛ تزداد عمقًا، بعدما أعلن اليوم قائد المجموعة يفغيني بريغوجين رفض أوامر الرئيس فلاديمير بوتين بالاستسلام.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف، في كلمة موجهة للأمة اليوم السبت، ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة؛ بأنه "طعنة في الظهر".
وطالبت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاغنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش.
وقالت الوزارة لمقاتلي فاغنر: "تم خداعكم وجركم إلى عملية إجرامية، وسنضمن سلامتكم".
في المقابل وصف يفغيني بريغوجين خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مخيب للآمال".
وجاء في بيان منسوب لمجموعة فاغنر، نشر على موقع تلغرام: أن "بوتين اختار الطريق الخطأ"، مضيفًا بصيغة التهديد: "وقريبًا سيكون لروسيا رئيس جديد".