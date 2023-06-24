الأزمة تتفاعل.. "قائد فاغنر" يرفض أوامر بوتين ويؤكد عدم الاستسلام

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف، في كلمة موجهة للأمة اليوم السبت، ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة؛ بأنه "طعنة في الظهر".