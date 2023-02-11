"أبو الغيط": إسرائيل تتبنّى رؤية بالغة التطرف لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف "أبو الغيط" خلال افتتاح المؤتمر الخامس للبرلمان العربي في القاهرة: "إن استمرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على ما هي عليه في ظل صمت دولي من شأنه أن يزجّ بالمنطقة كلها في دوامة خطيرة من انعدام الاستقرار والاضطراب، وسيدفع بالتيارات المتطرفة إلى صدارة المشهد على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".