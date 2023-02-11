"أبو الغيط": إسرائيل تتبنّى رؤية بالغة التطرف لتصفية القضية الفلسطينية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "السبت": "إن إسرائيل تتبنى رؤية يمينية بالغة التطرف تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر البناء الاستيطاني والقضاء على الهوية الفلسطينية بالتهويد والقمع".
وأضاف "أبو الغيط" خلال افتتاح المؤتمر الخامس للبرلمان العربي في القاهرة: "إن استمرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على ما هي عليه في ظل صمت دولي من شأنه أن يزجّ بالمنطقة كلها في دوامة خطيرة من انعدام الاستقرار والاضطراب، وسيدفع بالتيارات المتطرفة إلى صدارة المشهد على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وحذّر من أن التطرف لا يولد إلا تطرفًا مضادًّا، ودون مشروع للتسوية سيبقى المجال مفتوحًا لمتطرّفي الحكومة الإسرائيلية لممارسة مخططاتهم بالغة الخطورة على نحو ما نشهد في القدس المحتلة وغيرها من مدن الضفة الغربية.
وبيّن أن الجامعة العربية ستستضيف غدًا مؤتمرًا دوليًّا بشأن القدس للتعريف بما يجري في المدينة؛ لكي يدرك العالم القضية على حقيقتها.