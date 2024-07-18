"بايدن" يواجه ضغوطًا متزايدة للتنحي.. و"ترامب" يستعد لقبول الترشح للرئاسة

وقدم السناتور جيمس فانس، مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، الذي كان أيضًا أحد منتقديه السابقين، نفسه أمس على أنه ابن بلدة صناعية مهملة في أوهايو سيناضل من أجل الطبقة العاملة إذا تم انتخابه في نوفمبر، وفي سرد رحلته الشاقة من طفولة صعبة إلى قوات مشاة البحرية الأمريكية، ثم كلية ييل للحقوق، ورأس المال الاستثماري، ومجلس الشيوخ الأمريكي، قدم "فانس"، 39 عامًا، نفسه للأمريكيين، بينما استخدم قصته للدفاع عن فهمه لنضالاتهم اليومية.