"بايدن" يواجه ضغوطًا متزايدة للتنحي.. و"ترامب" يستعد لقبول الترشح للرئاسة

غاصت حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في اضطرابات جديدة؛ بعد تقارير إخبارية أفادت بأن كبار القادة الديمقراطيين ضغطوا عليه بشكل خاص لإنهاء حملته، في حين يستعد دونالد ترامب لقبول ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة اليوم (الخميس) في مؤتمر الحزب الوطني.
وأعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب هاكييم جيفريز، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، جميعهم عن مخاوف عميقة لـ"بايدن" بشكل مباشر في الأيام الأخيرة، ليس فقط من خسارة البيت الأبيض، ولكن أيضًا من تكلفة الحزب أي فرصة لاستعادة مجلس النواب الأمريكي في انتخابات 5 نوفمبر.
ورفض "بايدن"، 81 عامًا، حتى الآن الاستجابة للنداءات العامة من 20 ديمقراطيًا في الكونجرس بالتنحي، بعد أداء متعثر في مناظرته أمام ترامب، 78 عامًا، في 27 يونيو، وازدادت مشاكله تعقيدًا أمس عندما ثبتت إصابته بـ" كوفيد-19" أثناء زيارة حملة إلى نيفادا، مما أجبره على العودة إلى منزله في ديلاوير للعمل في عزلة، وفقاً لـ"رويترز".
وفي الوقت نفسه، سيختتم "ترامب" مؤتمر الحزب الجمهوري، الذي استمر أربعة أيام في ميلووكي بأول خطاب عام له منذ نجاته من محاولة اغتيال في بنسلفانيا السبت الماضي، حيث أصابت رصاصة أذنه، وعرض مؤتمر الحزب الجمهوري وحدة الجمهوريين على عكس الانقسامات التي تعصف بالديمقراطيين، وقدمت نيكي هالي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، وحاكم فلوريدا رون دي سانتيس، المنافسان الرئيسيان السابقان لـ"ترامب" على الترشيح، تأييدًا قويًا لترشيحه على الرغم من انتقاداتهما السابقة له.
وقدم السناتور جيمس فانس، مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، الذي كان أيضًا أحد منتقديه السابقين، نفسه أمس على أنه ابن بلدة صناعية مهملة في أوهايو سيناضل من أجل الطبقة العاملة إذا تم انتخابه في نوفمبر، وفي سرد رحلته الشاقة من طفولة صعبة إلى قوات مشاة البحرية الأمريكية، ثم كلية ييل للحقوق، ورأس المال الاستثماري، ومجلس الشيوخ الأمريكي، قدم "فانس"، 39 عامًا، نفسه للأمريكيين، بينما استخدم قصته للدفاع عن فهمه لنضالاتهم اليومية.
وباعتباره أول شخص من جيل الألفية في تذكرة حزب رئيسي، فإن "فانس"، الذي تبنى مزيج "ترامب" من الشعبوية المحافظة والسياسة الخارجية الانعزالية، يتمتع بموقع جيد ليكون الزعيم المستقبلي لحركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وفي إشارة إلى قيمته المحتملة للتذكرة، استمال أيضًا الطبقة العاملة والمتوسطة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن على وجه التحديد - وهي ثلاث ولايات متأرجحة في حزام الصدأ من المرجح أن تحدد انتخابات 5 نوفمبر.
وتوج ظهور "فانس" لأول مرة في ساعة الذروة، بعد أقل من عامين من توليه أول منصب عام له، صعوده الصاروخي، وهو واحد من عدة جمهوريين بارزين، مثل السناتورين تيد كروز وماركو روبيو، اللذان أبرزت تحولاتهما من النقاد إلى الموالين سيطرة ترامب على الحزب.
وبالنسبة للمعارضين السياسيين لـ"ترامب"، فإن قبضته على الحزب تنذر بلحظة أكثر ظلامًا يفي فيها بوعوده بتوسيع سلطات الرئاسة، والانتقام من أعدائه، وتهديد المؤسسات الديمقراطية الراسخة.
وعارض "فانس" المساعدات العسكرية لأوكرانيا ودافع عن محاولات "ترامب" لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام "بايدن"، واعتنق خطابه العديد من المبادئ الأساسية لترامبية، متعهدًا بإعطاء الأولوية للتصنيع المحلي على الواردات الصينية، وتحذير الحلفاء من أنهم لن يحصلوا بعد الآن على "رحلات مجانية" في تأمين السلام العالمي، وكثيرًا ما شارك المتحدثون الآخرون في الهجمات الحادة على "بايدن"، على عكس نبرة الوحدة الوطنية التي وعد بها "ترامب" في أعقاب إطلاق النار.