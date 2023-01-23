ردًّا على موقف بلاده.. روسيا تُقرر طرد السفير الإستوني وتخفيض المستوى الدبلوماسي

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ردًّا على موقف بلاده.. روسيا تُقرر طرد السفير الإستوني وتخفيض المستوى الدبلوماسي
تم تسليمه احتجاجًا شديدًا على تصرفات السلطات الإستونية وإمهاله مدة للمغادرة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا ردًّا على إجراءات السلطات الإستونية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في 23 يناير، وتم تسليمه احتجاجًا شديدًا على تصرفات السلطات الإستونية".
وأضاف البيان وفق "روسيا اليوم" أنه "تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 فبراير".
وقالت وزارة الخارجية: إن "قيادة إستونيا دمّرت في السنوات الأخيرة -بشكل متعمد- العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتعمل على نشر الكراهية لروسيا، وزراعة العداء تجاه بلدنا، بما في ذلك في الأوساط السياسية للدولة".