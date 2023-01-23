ردًّا على موقف بلاده.. روسيا تُقرر طرد السفير الإستوني وتخفيض المستوى الدبلوماسي

وقالت وزارة الخارجية: إن "قيادة إستونيا دمّرت في السنوات الأخيرة -بشكل متعمد- العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتعمل على نشر الكراهية لروسيا، وزراعة العداء تجاه بلدنا، بما في ذلك في الأوساط السياسية للدولة".