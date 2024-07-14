محمد بن راشد يعلن تشكيلاً وزارياً جديداً في حكومة الإمارات

وقال في حسابه على منصة إكس: الإخوة والأخوات، بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد؛ رئيس الدولة، وبعد مباركته واعتماده، واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات، نعلن اليوم تشكيلاً وزارياً جديداً في الدولة، كالتالي: