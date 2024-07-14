محمد بن راشد يعلن تشكيلاً وزارياً جديداً في حكومة الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيلاً وزارياً جديداً في دولة الإمارات.
وقال في حسابه على منصة إكس: الإخوة والأخوات، بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد؛ رئيس الدولة، وبعد مباركته واعتماده، واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات، نعلن اليوم تشكيلاً وزارياً جديداً في الدولة، كالتالي:
-انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ إلى حكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات.
وقال: حمدان عضيد.. وسند.. وقائد يحب الناس.. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكّل إضافة كبيرة إلى حكومة الإمارات.. ومساهم رئيس في صياغة مستقبل دولة الإمارات.
وأضاف، أنه ضمن التعديلات الحكومية تمّ تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى مهامه وزيراً للخارجيّة.
وقال إنه تمّت إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد.
ومن ضمن التغييرات الحكومية الجديدة، تمّ دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكّر مع وزارة التربية والتعليم، وتعيين سارة الأميري؛ وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات.
وتمّ تعيين عبدالرحمن العور؛ وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إضافة إلى مهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
كما تمّ تعيين أحمد بالهول؛ وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة، إضافة إلى مهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء.
وتمّ تعيين علياء عبدالله المزروعي؛ وزيرة دولة لريادة الأعمال.
وذكر الشيخ محمد بن راشد؛ أن علياء؛ لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة، ودورها هو إيجاد فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن؛ للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني.