شوهدوا بتسجيل لحماس.. إسرائيل تعلن مقتل أربعة من أسراها في غزة

في 7 أكتوبر، قامت حماس باحتجاز حوالي 250 رهينة إلى غزة. وأُطلق سراح نصفهم تقريباً خلال فترة وقف إطلاق النار القصيرة في نوفمبر الماضي من بين حوالي 130 شخصاً بقوا في القطاع، يُعتقد أن حوالي 85 شخصاً ما زالوا على قيد الحياة، وذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه القيادة الإسرائيلية اقتراح بايدن لإنهاء الحرب والبدء في تبادل حر للرهائن مقابل الأسرى.