شوهدوا بتسجيل لحماس.. إسرائيل تعلن مقتل أربعة من أسراها في غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، مقتل أربعة رهائن آخرين تحتجزهم حماس بما في ذلك ثلاثة رجال مسنين شوهدوا في تسجيل مصور لحماس وهم يتوسلون من أجل إطلاق سراحهم.
وفي التفاصيل، قال الجيش في بيان "أبلغ ممثلون (للجيش الإسرائيلي) عائلات حاييم بيري، ويورام ميتسغر، وعميرام كوبر، ونداف بوبلويل، الذين تم اختطافهم بوحشية ونقلوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر، أنهم فارقوا الحياة وجثثهم محتجزة لدى منظمة حماس الإرهابية".
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن الرجال الأربعة قتلوا معاً في مدينة خان يونس بجنوب غزة عندما كانت إسرائيل تعمل هناك. سبب الوفاة لم يعرف على الفور.
ونقلت الأسوشيتد برس عن هاغاري قوله: "نحن نتحقق من جميع الخيارات (...) هناك الكثير من الأسئلة".
شنت إسرائيل هجوماً كبيراً على خان يونس، معقل حماس، في أوائل هذا العام، فيما قالت حماس في شهر مايو إن يبلغون توفي بعد إصابته في غارة جوية إسرائيلية، لكنها لم تقدم أي دليل.
وظهر كوبر وميتزغر وبيري في مقطع فيديو دعائي لحماس، حيث قال بيري، تحت الإكراه بشكل واضح، في التسجيل إن الرجال الثلاثة يعانون من أمراض مزمنة واتهم إسرائيل بالتخلي عنهم، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وتضاف هذه الوفيات إلى القائمة المتزايدة من الرهائن الذين تقول إسرائيل إنهم ماتوا في الأسر.
في 7 أكتوبر، قامت حماس باحتجاز حوالي 250 رهينة إلى غزة. وأُطلق سراح نصفهم تقريباً خلال فترة وقف إطلاق النار القصيرة في نوفمبر الماضي من بين حوالي 130 شخصاً بقوا في القطاع، يُعتقد أن حوالي 85 شخصاً ما زالوا على قيد الحياة، وذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه القيادة الإسرائيلية اقتراح بايدن لإنهاء الحرب والبدء في تبادل حر للرهائن مقابل الأسرى.