مجلس الأمن يعتمد قرارًا يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال رمضان

اعتمد مجلسُ الأمن الدولي قرارًا مقدّمًا من المملكة المتّحدة، يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، وسعي جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار؛ وذلك بتأييد 14 عضوًا وامتناع روسيا عن التصويت.