إبعاد "كوهين" عن "الخارجية" .."نتنياهو" يجري تغييرات على حكومته

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، موافقة الحكومة على تعيين الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية، بدلاً من الوزير يسرائيل كاتس، ليشغل كاتس منصب وزير الخارجية بدلاً من "كوهين".