إبعاد "كوهين" عن "الخارجية" .."نتنياهو" يجري تغييرات على حكومته

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، موافقة الحكومة على تعيين الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية، بدلاً من الوزير يسرائيل كاتس، ليشغل كاتس منصب وزير الخارجية بدلاً من "كوهين".
كما قررت حكومة "نتنياهو"، استمرار عضوية الوزير إيلي كوهين في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، وفقاً لـ"رويترز".
وتلزم تلك التغييرات في المهام بين وزراء حكومة "نتنياهو"، موافقة الكنيست (البرلمان).
وكان "كوهين" قد ذكر في تصريحات سابقة لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن حكومة "نتنياهو"، تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة "حماس" على بلدات ومدن إسرائيلية، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين.