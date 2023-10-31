"إسرائيل" تعلن بداية الهجوم البري على غزة

ومنذ السابع من أكتوبر، كررت تل أبيب مرارًا أن هدفها هو القضاء على حركة حماس، وقد جنّدت لهذا الغرض مؤخرًا وحدة خاصة تشكلت من عناصر أمنية واستخباراتية؛ لتعقّب والقضاء على عناصر الحركة.