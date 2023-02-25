"يتمتع بصحة جيدة".. "بايدن" يؤكد نية ترشحه لولاية رئاسية ثانية

وردًّا على سؤال عما إذا كان عمره يؤثر على قراره بالترشح من عدمه، قال "بايدن": "كلا.. لكن من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلق بعمري، هذا أمر مشروع تمامًا، وكل ما يمكنني قوله لهم هو راقبوني"؛ في إشارة -على ما يبدو- إلى حصيلة النصف الأول من عهده.