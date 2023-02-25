"يتمتع بصحة جيدة".. "بايدن" يؤكد نية ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن نية ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024؛ لكنه لن يقدم على هذه الخطوة الآن، بحسب ما ذكرته "فرانس برس" اليوم (الخميس).
وقال "بايدن" في مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز": "إن نيته كانت من البداية الترشح لولاية ثانية".
وأضاف: "لست في عجلة من أمري، وهناك الكثير من الأمور الأخرى، التي نحتاج إلى إنجازها على المدى القصير، قبل أن أبدأ حملة انتخابية لولاية ثانية".
وردًّا على سؤال عما إذا كان عمره يؤثر على قراره بالترشح من عدمه، قال "بايدن": "كلا.. لكن من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلق بعمري، هذا أمر مشروع تمامًا، وكل ما يمكنني قوله لهم هو راقبوني"؛ في إشارة -على ما يبدو- إلى حصيلة النصف الأول من عهده.
وإذا فاز "بايدن" بولاية ثانية وأكملها، سيغادر عندها البيت الأبيض عن عمر يناهز 86 عامًا.
وخلُص فحص طبي أُجرِيَ الأسبوع الماضي، إلى أنه يتمتع بصحة جيدة وبالنشاط وقادر على أداء واجباته.