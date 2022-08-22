"زعماء 5 دول في قمة عربية" بمصر.. و"ابن زايد" أول مَن وصل

وكان الرئيس المصري قد استقبل، أمس الأحد، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت، حسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، تبادلاً الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.