زيلينسكي: على أوروبا تجنب الانقسام وتحديد سعـر منخفض للنفط الروسي

وفي خطابٍ عبر دائرة الفيديو، أبلغ زيلينسكي مؤتمراً في ليتوانيا "لا يوجد انقسامٌ ولا يوجد انشقاقٌ بين الأوروبيين، وعلينا الحفاظ على هذا. هذه هي مهمتنا الأولى هذا العام".