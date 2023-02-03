عاملات في مجال القضاء بأفغانستان يسعين للجوء إلى إسبانيا

شرار؛ التي وصلت إلى مدريد مع أسرتها، هي واحدة من 19 مدعية عامة حصلن على اللجوء إلى البلاد بعد أن تركن في طي النسيان في باكستان دون وضع اللاجئ الرسمي لمدة تصل إلى عام بعد عودة "طالبان" إلى السلطة.