اليورو يسقط تحت الدولار لبضع لحظات.. تعرف على السبب

وبينما سيعاني الاقتصاد الأوروبي من القفزة في أسعار الطاقة التي ستحد من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا؛ فَقَد اليورو حوالى الساعة 08:20 ت غ (10:20 صباحًا في باريس) 0.35% ليصل إلى 1.0000 دولار، بعد انخفاضه إلى 0.9994 دولار؛ فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.33% إلى 1.1790 دولار.