المجاعة تفتك بسكان غزة وتجبرهم على بيع ذهبهم و مدخراتهم للبقاء على قيد الحياة

فيما يؤكد الصائغ محمد أبو الحسن أن الإقبال على بيع الذهب بلغ ذروته مع اشتداد المجاعة، مضيفًا أن السيولة النقدية باتت شبه معدومة، وأن أوراق النقد أصبحت متهالكة وغير مقبولة في السوق، ما فاقم من سوء الوضع.