"لم تعد أسلحتكم تخيفنا".. انتفاضة الجامعات الإيرانية تتفاعل باحتجاجات موسعة للطلاب

وأصدرت مجموعة من طلاب جامعة العلوم والثقافة في طهران، بيانًا أعلنت فيه عن الإضراب احتجاجًا على المعاملة الوحشية والمُهينة من قِبَل حراس أمن الجامعة، وإقامة الفصول الدراسية عبر العالم الافتراضي، كما طالبوا أساتذتهم بالانضمام إلى الإضراب.