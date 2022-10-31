"لم تعد أسلحتكم تخيفنا".. انتفاضة الجامعات الإيرانية تتفاعل باحتجاجات موسعة للطلاب

على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، قرر طلاب جامعة العلوم والبحوث في طهران، مقاطعة الفصول الدراسية بسبب القمع الواسع والعنيف واعتقال الطلاب.
وأصدرت مجموعة من طلاب جامعة العلوم والثقافة في طهران، بيانًا أعلنت فيه عن الإضراب احتجاجًا على المعاملة الوحشية والمُهينة من قِبَل حراس أمن الجامعة، وإقامة الفصول الدراسية عبر العالم الافتراضي، كما طالبوا أساتذتهم بالانضمام إلى الإضراب.
بدورهن قررت طالبات جامعة الزهراء، الإضراب داخل حرم الجامعة؛ احتجاجًا على القمع الواسع والعقاب الجماعي للطالبات المشاركات في الاحتجاجات، بتعليق حضورهن إلى الجامعة.
ووفق حساب "إيران إنترناشيونال عربي" على تويتر، فقد تجمّع طلاب جامعة شاهرود للتكنولوجيا في محافظة سمنان الإيرانية صباح اليوم، دعمًا للطلبة المعتقلين، وتضامنًا مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، وهتفوا: "لم تعد أسلحتكم تخيفنا" و"أنت الفاجر والعاهر، أنا البنت الحرة".
وكانت حكومة نيوزيلندا قد علقت محادثات حقوق الإنسان الثنائية الرسمية مع إيران؛ تزامنًا مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، وأضافت أنه بسبب الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية في هذا البلد؛ "لم يعد من الممكن تحمل النهج الثنائي".
وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا: "إن العنف ضد النساء والفتيات وباقي أعضاء المجتمع الإيراني غير مقبول، ويجب وقفه. من الواضح أن هذه أوقات عصيبة على الشعب الإيراني".
وعقدت أوكلاند وطهران هذه المحادثات عام 2018 بهدف تعزيز قضايا ومخاوف حقوق الإنسان. وتم عقد الجولة الأولى من المفاوضات بين البلدين عام 2021، وكان من المفترض أن تُعقد الجولة التالية هذا العام.
وأعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عن "تضامنها مع النساء والفتيات الإيرانيات اللواتي يتظاهرن بشجاعة من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية، وإدانة العنف الوحشي لقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين"، وطالبت في رسالة مفتوحة بإبعاد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة.
وفي هذه الرسالة، أدين القمع العنيف الممارَس ضد الانتفاضة الشعبية في إيران، وتم التأكید على أنه يجب استبعاد إیران من هذه اللجنة؛ بسبب قمعها الممنهج وطويل الأمد ضد النساء؛ فضلًا عن وحشيتها تجاه المتظاهرين.
كتبت هذه الرسالة سابقًا نساء مشهورات؛ بما فيهن ميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، ولارا بوش، وثلاث سيدات سابقات في الولايات المتحدة، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، والحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي، والفائزة الأخرى بجائزة نوبل للسلام نادية مراد، ووقعتها الناشطة في مجال حقوق الإنسان أوبرا وينفري، ومقدمة البرامج التلفزيونية ورئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد.
ومع ذلك، فإن جاسيندا أرديرن هي رئيسة الحكومة الحالية الوحيدة في العالم التي وقّعت على هذه الرسالة.
وتنص هذه الرسالة على ما يلي: "كل يوم تظل فيه إيران عضوًا في لجنة الأمم المتحدة للمرأة، تفقد هذه المؤسسة مصداقيتها".
وطلبت حكومة نيوزيلندا منذ يوم الأربعاء 26 أكتوبر من مواطني هذا البلد الموجودين حاليًا في إيران مغادرتها.
يأتي هذا الطلب عقب الإفراج عن السائحيْن الزوجيْن النیوزيلندييْن (توفر ريتشوايت وبريدجيت ثاكراي)، بعد حوالى أربعة أشهر من وصولهما إلى إيران من تركيا، دون أي إخطار رسمي باعتقالهما.
وكانت "كلريز فهرمان" عضوة البرلمان النيوزيلندي من أصل إيراني، من أوائل السياسيين في نيوزيلندا الذين دعموا الاحتجاجات العامة في إيران، والتي قصّت شعرها أثناء حضورها مسيرة احتجاجية في ويلينجتون في 24 سبتمبر.