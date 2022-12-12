"هيومن رايتس ووتش" تتهم الاتحاد الأوروبي بإعادة المهاجرين إلى ليبيا قسراً

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم (الاثنين)، وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، بإعادة المهاجرين عبر البحر إلى ليبيا قسراً، بدلاً من أن تنفذهم منظمات غير حكومية أو سفن عابرة كانت ستقلهم إلى أوروبا.
وقالت المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش" جوديث سندرلاند: "إن فرونتكس متواطئة في الانتهاكات"، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير مشترك لها مع "بوردر فورينزيكس" وهي منظمة استقصائية، أنهما يدعمان الاستنتاج بأن نهج وكالة الحدود الأوروبية لا يهدف لإنقاذ الأشخاص المنكوبين، بل لمنعهم من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي".
وأضافتا أن المراقبة الجوية المتزايدة التي تنفذها "فرونتكس" في وسط البحر الأبيض المتوسط أدت إلى المزيد من عمليات الاعتراض لقوارب المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي.
من جهتها، وصفت "فرونتكس" هذه التقارير بأنها "خاطئة تماماً".