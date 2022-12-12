"هيومن رايتس ووتش" تتهم الاتحاد الأوروبي بإعادة المهاجرين إلى ليبيا قسراً

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير مشترك لها مع "بوردر فورينزيكس" وهي منظمة استقصائية، أنهما يدعمان الاستنتاج بأن نهج وكالة الحدود الأوروبية لا يهدف لإنقاذ الأشخاص المنكوبين، بل لمنعهم من الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي".