"وتيرة متسارعة للموت".. شهداء غزة في 50 يومًا ضِعف قتلى أوكرانيا بعامين من الحرب

كما تم الإبلاغ عن استشهاد عدد أكبر من النساء والأطفال في غزة في أقل من شهرين مقارنة بحوالى 7700 مدني تم توثيقهم على أنهم قُتِلوا على يد القوات الأمريكية وحلفائها الدوليين في العام الأول بأكمله من غزو العراق في عام 2003؛ وفقًا لتقديرات منظمة "إيراك بودي كاونت"، وهي مجموعة بحثية بريطانية مستقلة.