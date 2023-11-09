بعد 14 شهراً من وقفه.. أميركا والصين تتأهبان لاستئناف الاتصال العسكري بينهما

وأفاد "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فشل لدى زيارته بكين، في يونيو الماضي، في الحصول على موافقة المسؤولين الصينيين على إعادة تدشين قنوات الاتصال العسكري بين الدولتين، لكن وزير الخارجية الصيني وانج يي، أعرب خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي عن استعداد الصين لإعادة فتح خطوط الاتصال مع واشنطن.