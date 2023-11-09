بعد 14 شهراً من وقفه.. أميركا والصين تتأهبان لاستئناف الاتصال العسكري بينهما

يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، لإعلان استئناف الاتصال العسكري بين البلدين، خلال لقائهما المرتقب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، التي ستعقد في سان فرانسيسكو، في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، اليوم (الخميس).
وأفاد "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فشل لدى زيارته بكين، في يونيو الماضي، في الحصول على موافقة المسؤولين الصينيين على إعادة تدشين قنوات الاتصال العسكري بين الدولتين، لكن وزير الخارجية الصيني وانج يي، أعرب خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي عن استعداد الصين لإعادة فتح خطوط الاتصال مع واشنطن.
وأشار الموقع إلى أن إدارة "بايدن" تريد إضفاء المزيد من الاستقرار على العلاقات الأميركية الصينية، وتقليل مخاطر سوء التفاهم العسكري بين البلدين.
وأوقفت الصين في أغسطس 2022، قنوات الاتصال العسكري مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، وتعد إعادة هذه القنوات أولوية رئيسية للبيت الأبيض.