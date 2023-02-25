الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وعلى شركات إيرانية متهمة بتزويدها بطائرات مُسَيرة؛ بحسب ما أعلنته الرئاسة السويدية للتكتل، اليوم (السبت).
وقالت الرئاسة السويدية في حسابها على "تويتر": "مر عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا، ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمن قيودًا أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلّمون طائرات مُسَيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضد التضليل الإعلامي الروسي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأقرت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، بعدما رفعت بولندا في نهاية مساء أمس تحفظاتها عليها؛ إذ إن وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدة بكثير؛ لكن مسعاها باء بالفشل.