الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا

وقالت الرئاسة السويدية في حسابها على "تويتر": "مر عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا، ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمن قيودًا أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلّمون طائرات مُسَيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضد التضليل الإعلامي الروسي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".