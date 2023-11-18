"فشل استخباراتي وأخلاقي".. تفاصيل سقوط إسرائيل في "حرب المستشفيات"

ويعقّب "الكردي" على الحجج الإسرائيلية بشأن استخدام المستشفيات من جانب الفصائل الفلسطينية، قائلًا: من غير المعقول مطلقًا أن يتمّ تخزين الأسلحة قرب الأجهزة الطبية، كالرنين المغناطيسي، أو أن ينشط مقاتلون داخل مستشفى بين المرضى، ومن غير المعقول أن تُترك هذه الكميات من الأسلحة "التي تقول إسرائيل إنها عثرت عليها في المستشفى" في نقطة قتالية إذا اعتبرنا المستشفى كان كذلك؛ فالمقاتل ينسحب بسلاحه، ومثل هذه الأسلحة التي تم عرضها تكون في مستودعات التشكيل كأسلحة احتياطية.