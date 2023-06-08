"تفجير منزل عائلة أسير".. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًّا بينهم طفل وتصيب 14

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 فلسطينيًّا خلال حملة مداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيًّا خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس، تخللها اشتباكات مع الفلسطينيين، كما اعتقلت طفلًا من بيت دقو شمال القدس.
في ذات السياق، أكدت مصادر طبية فلسطينية، أن المواجهات العنيفة التي استمرت حتى فجر اليوم في رام الله بين قوات الاحتلال والفلسطينيين؛ أسفرت عن إصابة 14 فلسطينيًّا بالرصاص، بينهم صحفي، كما فجّرت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام منزل عائلة أسير فلسطيني في منطقة رام الله التحتا.