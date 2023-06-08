"تفجير منزل عائلة أسير".. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًّا بينهم طفل وتصيب 14

في ذات السياق، أكدت مصادر طبية فلسطينية، أن المواجهات العنيفة التي استمرت حتى فجر اليوم في رام الله بين قوات الاحتلال والفلسطينيين؛ أسفرت عن إصابة 14 فلسطينيًّا بالرصاص، بينهم صحفي، كما فجّرت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام منزل عائلة أسير فلسطيني في منطقة رام الله التحتا.