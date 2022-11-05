"بوتين" وحاشيته سيدفعون فاتورة هذا الجنون.. بماذا تطالب سياسية ألمانية؟

طالبت زعيمة حزب الخضر الألماني، ريكاردا لانغ، بمزيد من المساعدات لأوكرانيا باستخدام ثروات الأثرياء الروس المجمدة في ألمانيا وأوروبا.
وقالت "لانغ" في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية: إنه مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد أضرار الحرب، يتعين تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وأضافت: "يحاول الروس نقل الحرب إلى أجزاء أخرى من البلاد وتدمير البنية التحتية الحيوية، مثل أنظمة التدفئة المركزية، ومحطات الكهرباء؛ ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية".
وترى "لانغ" أنه على روسيا دفع تكاليف هذه المساعدات، وقالت: "في ألمانيا وحدها جمدت عدة مليارات من اليورو من ثروات روسية، على سبيل المثال من النخبة. حجم هذه الأموال أكبر بكثير في جميع أنحاء أوروبا".
وأكدت ضرورة استخدام هذه الثروات في إعادة إعمار أوكرانيا، وأضافت، في إشارة إلى الرئيس الروسي: "بوتين وحاشيته مسؤولون عن هذا الجنون؛ لذلك يجب أن يسدد هو ورفاقه الفاتورة. ليس الأمر سهلًا من الناحية القانونية، لكنه عادل بالطبع".