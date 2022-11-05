"بوتين" وحاشيته سيدفعون فاتورة هذا الجنون.. بماذا تطالب سياسية ألمانية؟

وأكدت ضرورة استخدام هذه الثروات في إعادة إعمار أوكرانيا، وأضافت، في إشارة إلى الرئيس الروسي: "بوتين وحاشيته مسؤولون عن هذا الجنون؛ لذلك يجب أن يسدد هو ورفاقه الفاتورة. ليس الأمر سهلًا من الناحية القانونية، لكنه عادل بالطبع".