وزارة الصحة الفلسطينية: 4137 قتيلًا جراء القصف الإسرائيلي على غزة

ونزح أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع؛ هربًا من القصف، وفي "إسرائيل" قُتِل أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى".