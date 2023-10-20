وزارة الصحة الفلسطينية: 4137 قتيلًا جراء القصف الإسرائيلي على غزة

تسبب القصف الإسرائيلي على غزة إلى حد الآن في مقتل 3785 شخصًا على الأقل معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
ونزح أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع؛ هربًا من القصف، وفي "إسرائيل" قُتِل أكثر من 1400 شخص في اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى".
ويأمل الفلسطينيون في غزة وصول المساعدات الإنسانية الجمعة، بعد أكثر من عشرة أيام من حصار تفرضه "إسرائيل" التي ما زالت تستعد لهجوم بري، وتواصل قصفها للقطاع بعد "عملية طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري.
وعلى الحدود مع لبنان، ما زال التوتر كبيرًا أيضًا، حيث يجري تبادل يومي لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.
وعلى المستوى الدبلوماسي، تعمل دول عدة على تجنب اشتعال المنطقة.